Massamoordenaar Charles Manson na ruim 45 jaar gevangenisstraf overleden

Manson en de drie vrouwen kregen de doodstraf. Executie bleef hen, door het afschaffen van de doodstraf in Californië, bespaard en in 1972 omgezet naar levenslang. Atkins overleed in 2009 in de gevangenis, Krenwinkel en Van Houten zitten nog steeds vast. Lynette Fromme, eveneens volgelinge van Manson, pleegde in 1975 een moordaanslag op president Gerald Ford. Haar pistool weigerde. Fromme werd gearresteerd en zat 34 in de gevangenis.



De sekteleider werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis van Kern County in Californië. Wat hij mankeerde werd niet bekendgemaakt. In januari moest Manson ook al naar het ziekenhuis, voor met een zware bloeding in de darmen. Manson zat meer dan 45 jaar in de gevangenis. Sinds zijn opsluiting heeft hij twaalf keer tevergeefs om gratie gevraagd.