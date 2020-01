Massale vissterfte in Australië nadat as van bosbranden in rivier stroomt

Newberry vertelt de krant dat hij al vijftig jaar in de Macleay vist, dat hij in die periode vaker vissterfte zag, maar nog nooit één zoals die nu gaande is. ,,En dit zal aan de oostkust van Australië in elke rivier in bosbrandgebied gaan gebeuren’’, verwacht de visser.



Kenners vrezen dat de massale vissterfte grote gevolgen zal hebben voor het visbestand in Australië. Onder meer de Australische zeebaars is hard getroffen door de overstromingen. Herstel van het visbestand kan decennia duren, zegt een ecoloog.