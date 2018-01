Massaal bommen gooien op IS is verleden tijd

De in totaal 150 militairen nemen de basis over van de Belgen, die er de afgelopen maanden vochten tegen IS. En hoewel het kamp voor veel militairen zal voelen als een feest van herkenning, is het werk dat zeker niet. Sterker, de schok kan voor sommigen best groot zijn, verwacht defensiedeskundige Dick Zandee van instituut Clingendael. ,,De Nederlanders gingen weg midden in de strijd tegen IS, maar komen terug nu IS bijna is verslagen. Dat maakt het werk een stuk saaier, vrees ik.''



Terwijl de Nederlandse F-16 piloten afgelopen jaar hun kennis ophaalden, verdreven coalitiepartners IS uit de laatste bolwerken die het nog had. Mosul viel. Raqqa. Zo'n 98 procent van het door IS uitgeroepen kalifaat is herveroverd op de terroristen en teruggegeven aan de oorspronkelijke bewoners, zo maakte de hoogste Amerikaanse generaal, Paul E. Funk II, van operatie Inherent Resolve, bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Sinds de start van de strijd in 2014 hebben 7,7 miljoen bewoners hun vrijheid terug.