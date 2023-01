Mars tegen abortus in Washington trekt duizenden deelnemers

Duizenden tegenstanders van abortus hebben vrijdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington meegelopen in de jaarlijkse March for Life. Het was de vijftigste keer dat de anti-abortusmanifestatie werd gehouden en de eerste keer sinds het Hooggerechtshof vorig jaar juni een streep haalde door het sinds 1973 geldende landelijke recht op geboortebeperking.

Door het ongedaan maken van dat landelijke recht, dat was vastgelegd in de uitspraak in de rechtszaak Roe vs. Wade, mogen staten weer zelf beslissen over hun abortuswetgeving. Twaalf staten hebben sindsdien abortus bijna volledig verboden.

De activisten die vrijdag meededen aan de March for Life willen dat andere staten dit voorbeeld volgen. ,,We zijn er nog niet”, zei Jeanne Mancini, de voorzitter van de organisatie die de mars organiseerde. ,,We blijven lopen totdat abortus ondenkbaar is.”

Als een van de vele sprekers op de manifestatie sprak ook de nieuwe Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy zijn steun aan de anti-abortusbeweging uit in een verklaring waarin hij beloofde dat de nieuwe Republikeinse meerderheid in het Huis aan de kant zal staan van de tegenstanders van abortus. ,,Terwijl anderen hun stem verheffen in woede en haat, lopen jullie met gebeden, welwillendheid, kameraadschap, mededogen en toewijding aan de verdediging van de meest weerlozen in dit land”, aldus McCarthy.

Deelnemers aan de anti-abortusmars bij de National Mall in Washington.