Mars draait sneller om zijn as, maar oorzaak is vooralsnog een mysterie

Het is een van de meest nauwkeurige metingen ooit op Mars: deze week ontdekte Nasa dat de planeet sneller om zijn as draait. De dagen op de rode planeet worden daardoor steeds een stukje korter. Een verklaring heeft de ruimtevaartorganisatie nog niet.

De conclusie van Nasa is gebaseerd op informatie van Marslander InSight. Vier jaar lang verzamelde het ruimtevaartuig gegevens over Mars en stuurde die terug naar aarde. Tot het in december 2022 zijn laatste foto vanaf de planeet stuurde. Het voertuig zat zonder stroom en viel uit.

Door die teruggestuurde informatie konden wetenschappers van Nasa de rotatiesnelheid van Mars bepalen. Wat blijkt: de planeet draait 4 milliboogseconden per jaar sneller om zijn as. Boogseconden zijn een eenheid om de grootte van een hoek aan te geven: in een hele cirkel van 360 graden zitten ruim 1,2 miljoen boogseconden. Dagen op Mars worden met een fractie van een duizendste van een seconde korter. Een subtiel verschil dus.

,,Het duurt erg lang en er moeten veel gegevens worden verzameld voordat we deze variaties zelfs maar kunnen waarnemen’’, vertelt onderzoeker Sebastien Le Maistre. ,,Dit is een historisch experiment.’’ Teamleider van het InSight-project, Bruce Banerdt, vindt het ‘erg cool’ dat de data zo nauwkeurig is. ,,Resultaten als deze maken al die decennia werk de moeite waard.”

Volledig scherm Nasa’s Marslander InSight. © Nasa

Duwtje van Jupiter

De draaiing van planeten achterhalen is ontzettend lastig, legt hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke uit. Zeker bij een planeet als Mars. ,,Mars ligt dichtbij Jupiter, een grote planeet. Elke keer wanneer die planeten vlakbij elkaar komen, krijgt Mars als het ware een duwtje van Jupiter. Elke keer weer. Dat kan invloed hebben op de draaiing.’’

Wat ook van invloed is op de draaiingstijd: vloeibaar gesteente in het binnenste van een planeet. Zo ontstaan bijvoorbeeld bergen en vulkanen op aarde. ,,Door dat vloeibare gesteente verandert ook de massa en dus de tijd waarin een planeet om zijn as draait. Mars is bijzonder omdat we weten dat het binnenste van die planeet is uitgedoofd. Dan ga je toch achter je oren krabben. Als er iets verandert in de rotatiesnelheid, waar komt dat dan vandaan?’’

De Nasa-wetenschappers kunnen het verschijnsel nog niet verklaren, maar hebben daar wel ideeën over. Zo zou het te maken kunnen hebben met ijs dat zich ophoopt onder de poolkappen onder de rode planeet. Daardoor verandert de verdeling van de massa, wat mogelijk de planeet sneller doet draaien.

Een intelligent idee, vindt Icke. Het is volgens hem ook heel goed mogelijk. ,,Het is een goede gok. Alleen de poolkappen op Mars zijn zo’n klein stukje van de planeet, met maar een filterdun laagje. Het is een ontzettend ingewikkeld onderwerp omdat van alles van invloed kan zijn. Maar het kan, het is goed bedacht.’’

