Marokko getroffen door aardbeving met kracht 6.8 op schaal van Richter

update Zwaarste regenval in 140 jaar zet Hongkong blank: ruim 100 gewonden

Hongkong heeft te maken met de zwaarste regenval in zeker 140 jaar. Onder meer straten, metrostations en winkelcentra in de Chinese stadstaat zijn ondergelopen. Er is volgens lokale media een dode gevallen. Daarnaast zijn zeker 110 gewonden opgenomen in het ziekenhuis.