Marinier VS mogelijk pion in gevangenenruil met Rusland

De Amerikaanse ex-marinier Paul Whelan, in 2018 gearresteerd in Moskou voor spionage, is vandaag tot 16 jaar strafkamp veroordeeld. Mogelijk wordt hij uitgeruild voor Russische gevangenen in de VS.

De 50-jarige Whelan, die ook een Canadees, Brits en Iers paspoort heeft, werd in december 2018 in zijn hotelkamer aangehouden door de Russische geheime dienst FSB. Die vond bij Whelan een USB-stick met daarop geclassificeerde informatie. In maart begon het proces tegen de Amerikaan, dat vanwege de geheime data die Whelan volgens de aanklager zou bezitten plaatsvond achter gesloten deuren.

Whelan zelf heeft altijd verklaard onschuldig te zijn en zegt dat hij erin is geluisd: hij zou voor een bruiloft van een vriend in Moskou zijn en kreeg van een bekende de stick waarop vakantiefoto’s hadden moeten staan. Dat bleek dus niet geval.

Tegen journalisten zei de ex-marinier destijds dat het proces ‘politiek gemotiveerd’ was. Ook de Amerikaanse autoriteiten hebben de Russen meermaals opgeroepen de Amerikaan vrij te laten. De ambassadeur van de Verenigde Staten in Rusland, John Sullivan, zei gisteren dat hij ‘teleurgesteld en woedend’ was over het vonnis. Hij noemde het proces een ‘aanfluiting voor gerechtigheid’. Ook benadrukte Sullivan dat Whelans veroordeling de betrekkingen tussen de VS en Rusland verder schaadt.

Mishandeld

In de ruim anderhalf jaar dat Whelan in voorlopige hechtenis zat, is hij naar eigen zeggen mishandeld en kregen artsen geen toegang tot hem (Whelan lijdt aan een hernia). Ook zou een cipier hem op de knieën hebben gedwongen en hem een pistool tegen het hoofd hebben gehouden. Moskou ontkent de aantijgingen.

Tegenover journalisten antwoordde Sullivan vandaag desgevraagd dat Washington niet aanstuurt op een gevangenenruil tussen Rusland en de VS, waarbij Whelan betrokken kan zijn. Hij zei slechts gerechtigheid te willen.

Whelans advocaat Vladimir Zjerebenkov hintte wel op een uitwisseling van gevangenen. ,,Maar die moet dan wel binnen nu en tien dagen van de grond komen, voordat het vonnis van kracht wordt'', aldus Zjerenbenkov, die tevens verklaarde in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

Gevangenenruil

Ten overstaan van het Russische persbureau Interfax verklaarde de raadsman dat Moskou er mogelijk op uit is Whelan te ruilen tegen twee in de VS langdurig vastgezette Russen. Het gaat om Konstantin Jarosjenko, een piloot die in 2000 werd gearresteerd voor betrokkenheid bij drugssmokkel tussen Liberia en de VS en een gevangenisstraf uitzit van 20 jaar.

De andere Rus is wapenhandelaar Viktor Boet, die in 2011 door de Amerikaanse rechter werd veroordeeld tot 25 jaar cel. De jury achtte hem schuldig aan het leveren van wapentuig aan terroristische organisaties. De film ‘War of Lords’ uit 2005 zou zijn gebaseerd op het leven van Boet.

Pion in gevangenendeal

Het suggereert dat Moskou voor de deal met het vonnis tegen Whelan zijn eigen ‘ruilmateriaal’ heeft gecreërd. Want ook volgens vice-minister Sergej Rjabkov van buitenlandse zaken heeft Moskou meermaals het idee geopperd om Whelan en Russische staatsburgers uit te wisselen.