Marine ziet vanuit de lucht grote schade Sint Maarten

Eerder werd al bekend dat het vliegveld ernstig is beschadigd en is de haven moeilijk bereikbaar is. Sint-Maarten is vrijwel afgesloten van de buitenwereld: elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen. Minister Ronald Plasterk laat weten dat het verzoek is gekomen om een vliegtuig te sturen met mensen en materiaal. Volgens Plasterk is dat mogelijk, maar zal het toestel wel eerst moeten kunnen landen. Daarom moet eerst het vliegveld worden vrijgemaakt.