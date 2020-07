Marie-Pierra Kakoma: hoe een dwarse dakloze vrouw een wereldster werd

Het kan raar lopen. Marie-Pierra Kakoma (24) sliep vijf jaar geleden nog op metroroosters in Brussel. Liefst in de gegoede wijken van de hoofdstad want daar is meer straatverlichting. Fel neon biedt wat bescherming tegen rovers en verkrachters, leerde ze op straat. Het voorkwam overigens niet dat ze in elkaar werd geslagen, bedreigd en bespuugd. Ze zingt daarover in haar hiphophits.