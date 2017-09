Maria raast over Puerto Rico: waarschuwing voor stortvloed

Volgens het National Hurricane Center is Maria nog steeds een 'extreem gevaarlijke orkaan', in categorie 4. De orkaan verplaatst zich met een windsnelheid van 240 kilometer per uur, zo meldt het centrum in een laatste update.



Naar verwachting stormt Maria vandaag verder in west-noordwestelijke of noordwestelijke richting. Deze koers houdt morgen aan. Het National Hurricane Center gaat ervan uit dat Maria voorlopig niet aan kracht verliest.



De laatste keer dat een zware orkaan over Puerto Rico trok was in 1932. Die orkaan was ook categorie 4.