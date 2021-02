Marc Dutroux staakt in gevangenis omdat hij geen klusjes meer in korte broek mag doen

Marc Dutroux (64) weigert nog klusjes uit te voeren in de gevangenis in het Belgische Nijvel. Volgens zijn advocaat doet de directie er alles aan om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Onder meer een verbod om in korte broek te werken zou bij de kindermoordenaar in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Daarom is hij in staking gegaan.

Sinds 2015 doet Dutroux klusjes in de gevangenis. Op die manier wil hij de eenzaamheid van zijn cel ontvluchten. Hij begon met één keer per week de gymzaal schoonmaken, inmiddels doet hij drie uur per dag klusjes en houdt hij ook de binnenplaats opgeruimd.

Voor zijn werk krijgt Dutroux ongeveer 4 euro per dag, wat hij zelf een te karig bedrag vindt. Na verschillende incidenten is hij nu in staking gegaan. ,,Ze deden alles om hem het leven zuur te maken”, aldus zijn advocaat Bruno Dayez. ,,Hij moest zonder enige reden om 06.00 uur ‘s morgens beginnen, hij mocht niet meer in een short werken en ze hebben hem ook eens een uur in de kou laten staan. Ze hielden hem voor de gek, logisch dus dat hij er nu genoeg van heeft.”

‘Zware klap’

Momenteel brengt Dutroux dus weer hele dagen in zijn cel door, op een kort uitje na. Zijn laatste bezoeker, de katholieke aalmoezenier François Grégoire, is in november plotseling overleden. ,,Dat is een zware klap voor mijn cliënt geweest. Die man leverde wekelijks grote morele en psychologische steun”, stelt zijn advocaat.

Dutroux vermoordde in de jaren 90 Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. Sabine Dardenne en Laetitia Delhez konden wel levend uit zijn klauwen worden gered. De rechter veroordeelde hem in 2004 tot levenslange gevangenisstraf, voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruik van de zes meisjes in 1995 en 1996. Inmiddels zit hij al bijna 25 jaar achter de tralies.