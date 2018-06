Man 'wreekt' scheiding: zes doden, onder wie psychiater en advocaten

Dat melden Amerikaanse media. Jones scheidde in 2010 van zijn vrouw Connie. Zij kreeg daarbij de voogdij over hun nu 21-jarige zoon. In de laatste paar dagen van zijn leven lijken frustraties over de scheiding bij Jones de overhand te hebben gekregen, uitmondend in een vreselijke moordpartij.

Die begon donderdag, met het doodschieten van psychiater Steven Pitt (59). Die had tijdens de procedure tegen Jones getuigd. Hij verklaarde destijds dat Jones angststoornissen had en dat hij symptomen vertoonde van paranoia.

Vrijdag vermoordde de man twee medewerkers van het advocatenkantoor dat zijn vrouw bijstond tijdens de scheiding - Valeria Sharp (48) en Laura Anderson (49). De politie vermoedt dat Jones het eigenlijk voorzien had op haar advocaat, maar die was er vrijdag niet.

Ook Marshall Levine (72) werd vermoord. Hij was vermoedelijk het slachtoffer van een persoonsverwisseling - het kantoor dat hij huurde werd eerder gehuurd door iemand die de vrouw bijstond. De identiteit van de andere twee slachtoffers, een man en een vrouw in een voorstad van Phoenix, is nog niet onthuld.

Quote Ik ben al negen jaar bang voor mijn veiligheid Connie Jones

Spoor

De nieuwe echtgenoot van Jones' ex Connie bracht de politie op het spoor van de verdachte. Hij is een voormalig rechercheur, en legde als eerste de link tussen de slachtoffers en de scheiding. Toen de politie Jones wilde arresteren in zijn motel, schoot hij zichzelf een kogel door zijn hoofd. Hij leefde al jaren in motels.