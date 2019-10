Man voorspelt negen voetbaluitslagen juist, zit er één goal naast in tiende: weg half miljoen

Indiase peuter (2) al dagen vast in 180 meter diepe put, redding kan nog dagen duren

13:46 Een 2-jarige Indiase jongen zit al ruim 72 uur vast in een put nabij de stad Tiruchirappalli in de deelstaat Tamil-Nadu. Sujith Wilson zat volgens Indiase media eerst vast op 10 meter diepte. Hij zakte later nog verder weg in de 180 meter diepe put. Op welke diepte hij nu precies zit, is onduidelijk.