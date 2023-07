Man uit Texas die als tiener vermist raakte duikt acht jaar later plots weer op

Een Amerikaanse tiener die in 2015 in Houston, Texas, vermist raakte toen hij zijn honden aan het uitlaten was, is levend teruggevonden. Dat hebben zijn familie en de politie maandag bekend gemaakt.

De gealarmeerde politie en brandweer troffen de inmiddels 25-jarige man donderdagavond rond 22.00 uur bewusteloos aan op de grond voor een kerk in het zuidoosten van Houston. Politiewoordvoerder John Cannon bevestigde dat het om de vermiste Rudolph ‘Rudy’ Farias IV gaat.

Verblijfplaats onbekend

Het is nog niet bekend waar Farias de afgelopen acht jaar is geweest, zei Cannon. Politieonderzoekers hebben hem nog niet kunnen ondervragen. Farias verblijft momenteel in het ziekenhuis.

,,Wat we wel weten, is dat een barmhartige Samaritaan hem bewusteloos voor de kerk zag liggen en onmiddellijk de politie waarschuwde’’, zei Janie Santana, de moeder van Farias, in een verklaring. ,,Mijn zoon krijgt de zorg die hij nodig heeft om zijn trauma te boven te komen, maar op dit moment is hij niet in staat om met ons te communiceren.’'

Het nieuws dat Farias was gevonden, werd zaterdag in een tweet wereldkundig gemaakt door het Texas Center for the Missing. ,,Dit is zo’n dag waarvan alle families van vermiste personen hopen en dromen: hereniging. We zijn dankbaar dat Rudy is gevonden en de zorg krijgt die hij nodig heeft”, aldus het centrum in een verklaring maandag.

Honden uitlaten

Farias was 17 jaar oud toen hij op 6 maart 2015 als vermist werd opgegeven, nadat hij met zijn twee honden was gaan wandelen in de buurt van het huis van zijn familie in het noordoosten van Houston. De honden werden teruggevonden, maar van Farias, van wie bekend was dat hij leed aan depressies en angsten, ontbrak elk spoor.

Ook privédetective Martin Renteria, die zich destijds op verzoek van de familie op de vermissing had gestort, wist hem niet te traceren. ,,Na een paar jaar moesten we het opgeven’’, zei hij maandag. Hij voegde eraan toe dat hij vermoedde dat Farias, die in de tussentijd volwassen was geworden, misschien was weggelopen en niet gevonden wilde worden.

