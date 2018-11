Man uit Disney World verbannen vanwege Trump-bord in achtbaan

Een aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig geen één vestiging van het pretpark Disney World in de Amerikaanse staat Florida meer in. Nadat hij eerst een metersgroot spandoek van Trump had meegenomen, en daarna op de foto ging in de Splash Mountain met een campagnebord, was de maat vol.

De Trumpfan, die zichzelf Don Cini noemt, liet vorige week een foto van zichzelf maken in Splash Mountain, een waterattractie. Vlak voor het moment dat zijn karretje de beruchte plons zou maken, hield Cini het bord met daarop ‘Trump 2020' omhoog. Van het moment werd een foto gemaakt, die Cini later tegen betaling heeft aangeschaft.

De man is een oude bekende van Disney World. In september dit jaar besloot hij ook al om zijn steun voor Trump in het pretpark te etaleren door een enorme banner met daarop de tekst ‘Re-Elect Trump’ uit te rollen terwijl hij op een van de attracties stond. Ook ontvouwde hij toen een groot spandoek met de tekst ‘Keep America Great’ in een ander gedeelte van het pretpark. Cini kreeg daarvoor eveneens een parkverbod, maar deze werd al snel teruggedraaid omdat het park de beslissing toch ‘wat overdreven’ vond.

Gevaarlijk

Volgens Disney World gaat het hen niet om wat er op de spandoeken of banners staat, maar om het feit dat ze überhaupt zijn meegenomen. Disney World verbiedt al het gebruik van vlaggen, banners, spandoeken of borden, omdat ze geen standpunt willen innemen over wat voor kwestie dan ook, en omdat het volgens hen voor gevaar kan zorgen. En dat was vorige week volgens het park wel het geval: gezien de snelheid waarmee het karretje naar beneden raast, had het gemakkelijk kunnen gebeuren dat het bord uit zijn handen was gevlogen, tegen een van de andere bezoekers aan.

Cini is het daar niet mee eens: ,,Er staat nergens dat het meenemen van een bord gevaarlijk is, en dat dat dus niet mag”, reageerde Cini tegen een regionale tak van CBS-news. ,,Ik heb al twintig jaar een abonnement op het park, en nu hebben ze hem van me afgenomen. Een onterecht besluit”, aldus de Trump-aanhanger.

,,Nadat ik de eerste waarschuwing had gekregen, wilde ik mij juist aan de regels houden en niet in het openbaar een grote banner laten zien. Dus vandaar dit bord. En ja, ik geef toe, ik wilde ze ook een beetje uittesten. Ik was namelijk benieuwd of het ging om de vlag, of om wat er op de vlag stond.”