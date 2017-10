Man steekt in op mensen in München

In München heeft vanochtend een man op straat vijf mensen verwond met een mes. Na zijn daad vluchtte de man weg op een fiets. De politie opende vervolgens een klopjacht naar de dader en riep omwonenden op om binnen te blijven. Inmiddels is er een verdachte aangehouden. De slachtoffers zijn lichtgewond geraakt en verkeren niet in levensgevaar.