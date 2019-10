Man rijdt met gestolen vrachtwagen in op auto's in Duitsland

De politie kon maandagavond laat nog niets zeggen of er sprake is van een terroristische aanslag of dat de chauffeur de auto's met opzet heeft geramd. ,,Als zo'n incident gebeurt, is het de taak van de politie om in verschillende richtingen alle mogelijkheden te bekijken zei de woordvoerder van de landelijke politie. "Dat doen we dan ook. We sluiten op dit moment helemaal niets uit.”