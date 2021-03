Man overleeft ijsbeeraanval op Spitsbergen, eerste incident sinds dood Amsterdamse Job (39)

Het slachtoffer raakte slechts lichtgewond, meldt de gouverneur van de eilandengroep op zijn website. De aanval vond plaats omstreeks 09.25 uur bij Mohnbukta, een baai aan de oostkant van het hoofdeiland Spitsbergen. De man was in het gezelschap van een andere man.

Volgens Noorse media onderzochten de twee mannen de conditie van het ijs in de baai voor een lokaal bedrijf. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Camping

De autoriteiten van Spitsbergen waarschuwen regelmatig voor de gevaren van ijsberen. De aanval van dinsdagmorgen was de eerste sinds de aanval met dodelijke afloop op een Nederlander, in augustus vorig jaar. Een ijsbeer viel toen de 39-jarige Job Kootte uit Amsterdam aan terwijl hij lag te slapen in zijn tentje op de Longyearbyen Camping die hij sinds twee jaar beheerde. ,,In de 44 jaar dat de camping bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt”, verklaarde eigenaresse Michelle van Dijk destijds tegenover deze nieuwssite.