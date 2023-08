Man overleden na blikseminslag in Duitse biertuin

Meisje (16) overleden in ‘menstrua­tie­hut’ in Nepal

Een 16-jarig meisje uit Nepal is overleden nadat ze gedwongen werd om in een zogenaamde ‘menstruatiehut’ te slapen. Ze zou gestorven zijn aan een slangenbeet, meldt The Guardian. In sommige delen van Nepal worden vrouwen die menstrueren nog steeds als ‘onrein’ beschouwd en worden ze verplicht om buiten hun huis te verblijven.