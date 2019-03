Man overgoot eigen zoontje (3) met zuur en moet 16 jaar de cel in

Man opgepakt voor zomaar doodsteken ‘blij ei’ Jodie (17) in Londen

18:33 De politie in Londen heeft een man (20) aangehouden die mogelijk verantwoordelijk is voor de gruwelijke moord op de 17-jarige scholiere Jodie Chesney. Het meisje werd vrijdag uit het niets diep in haar rug gestoken terwijl ze met vrienden in een park zat. De twee aanvallers namen de benen en lieten het mes in haar lichaam zitten.