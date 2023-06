Man opgepakt na vondst drie doden in Britse stad Nottingham: ‘Een tragisch incident’

Met videoEen man is opgepakt na de vondst van drie doden in de Engelse stad Nottingham, meldt de politie. Een team van rechercheurs probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Het zou gaan om een 31-jarige man, meldt de politie. Hij wordt verdacht van moord. Om 04.00 uur kregen agenten een melding dat twee mensen dood waren aangetroffen op straat.

Een buurtbewoner vertelt aan de BBC hoe hij er getuige van was dat een jonge man en jonge vrouw werden neergestoken op Ilkeston Road. ,,Het was een warme nacht, ik had het raam open en ik hoorde afschuwelijk, bloedstollend geschreeuw”, zegt de ooggetuige, die anoniem wil blijven.

,,Ik keek uit het raam en zag een zwarte man helemaal in het zwart gekleed met een capuchon en rugzak worstelen met een paar mensen. Ze schreeuwden ‘help!’. Ik zag hem eerst de jongeman neersteken en toen de vrouw. Het was herhaaldelijk steken, vier of vijf keer. Hij zakte midden op de weg in elkaar. De vrouw strompelde naar een huis. Ik zag haar niet meer, ze vonden haar aan de zijkant van een huis”, vertelt de bewoner, die achteraf vindt dat hij iets uit het raam had moeten roepen om de aanvaller af te schrikken, maar hij was te bang. Wel belde hij de alarmdiensten. ,,Het was verschrikkelijk om mee te maken. Ik ben er kapot van.”

Elders in de stad, zo'n drie kilometer verderop, werd vervolgens nog iemand dood aangetroffen.

De dood van de drie zou verband met elkaar houden. ,,Dit is een gruwelijk en tragisch incident dat aan drie mensen het leven heeft gekost’’, aldus de Britse politie.

Motief nog onbekend

Volgens The Guardian helpt de antiterreureenheid van de politie ook mee bij het onderzoek, hoewel de incidenten (nog) niet aangemerkt zijn als terroristisch. De politie doet naarstig onderzoek naar de achtergrond van de man die in hechtenis zit om een motief vast te stellen.

Er zijn zes straten dicht en de trams in de stad rijden niet. Op beelden van Britse media is te zien hoe allerlei gespecialiseerde hulpdiensten met beschermende kleding paraat staan. De politie heeft linten gespannen om mensen weg te houden. Het deel van de stad dat is afgezet, is volgens Britse media normaal gesproken druk. Via Twitter laat de Britse premier Rishi Sunak weten met zijn gedachten bij ‘de gewonden en de familie en geliefden van degenen die hun leven hebben verloren’ te zijn. Ook bedankte hij de politie voor haar inzet.

Agenten kregen ook een melding dat iemand verderop in een bestelwagen drie mensen probeerde omver te rijden. Dat drietal wordt momenteel in het ziekenhuis behandeld. Een ooggetuige vertelt aan de BBC dat ze de bestuurder in zijn spiegel zag kijken, de politie in het vizier kreeg, meer vaart maakte en daarbij meerdere mensen aanreed. ,,Het was zo’n knal. Ik wilde dat ik het nooit had gezien. Zoiets heb ik nog nooit gezien.’’

