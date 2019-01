Man opgepakt in Australië na verdachte pakketjes bij ambassades

Geheimzin­ni­ge moordzaak na 26 jaar opgelost door stukje kauwgom

9 januari Ruim vijfentwintig jaar was de brutale moord op Christy Mirack (25) uit Lancaster (Pennsylvania) een groot mysterie. Nu kan de cold case eindelijk afgesloten worden, dankzij dna-materiaal dat in een stukje kauwgom en een flesje water is gevonden. De dader, de vijftigjarige DJ Raymond Charles Rowe moet levenslang de cel in.