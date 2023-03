Man moet ex-vrouw 204.000 euro vergoeding betalen voor jaren huishouden, oordeelt rechter in Spanje

Het Spaanse koppel trouwde in 1995 onder huwelijkse voorwaarden, omdat de man dit graag wilde. Tijdens hun huwelijk kregen ze twee dochters (inmiddels 14 en 20). Ivana Moral (48) werkte niet buitenshuis, maar zorgde voor de kinderen en het huishouden. Hierdoor kon haar echtgenoot zich volledig toeleggen op zijn werk.

Als hun huwelijk in 2020 strandt, wordt er een scheidingsprocedure gestart. Moral besluit op dat moment om haar huwelijkse voorwaarden aan te vechten, aldus Spaanse krant Público, dat de gerechtelijke uitspraak heeft ingezien. Moral schakelt advocaat Marta Fuentes in en dat is niet zonder succes.

De gerechtelijke uitspraak die volgt is bijzonder, want de rechter bepaalt dat haar ex-man 204.000 euro moet betalen. Dit bedrag is opgebouwd uit het minimumloon maal het aantal huwelijksjaren. Daarnaast moet haar ex-man maandelijks 500 euro pensioengeld aan haar overmaken en nog eens 400 euro en 600 euro aan hun dochters.

Flink vermogen opgebouwd

In haar pleidooi benadrukt advocaat Fuentes de belangrijke en onmiskenbare rol die haar cliënt Moral vervulde tijdens haar huwelijk. Ze legt uit dat Moral zich 25 jaar lang volledig heeft toegewijd aan haar gezin en man. Ook heeft zij haar kansen op een carrière niet benut, omdat ze er voor haar gezin moest zijn. Zij zorgde hoofdzakelijk voor de opvoeding van hun kinderen en het huishouden. Hiermee nam Moral haar ex-man dagelijkse taken en verantwoordelijkheden uit handen, waardoor hij zich zorgeloos kon richten op zijn carrière. En dat is niet voor niets geweest, want haar ex-man heeft een flink vermogen opgebouwd met zijn succesvolle onderneming.

Público vermeldt verder bovendien dat de gerechtelijke uitspraak niet definitief is. Er is nog hoger beroep mogelijk. Alleen dit weerhoudt advocaat Fuentes er niet van om alvast naar buiten te treden met een reactie om vrouwen wereldwijd een hart onder de riem te steken. Ze hoopt dat ‘vrouwen in de schaduw’ hier kracht uit putten en dat dit vonnis erkenning geeft aan vrouwen die werk steken in hun partner en gezin.