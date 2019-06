Man moet ex-vrouw 153.000 euro betalen voor 27 jaar huishoudelijk werk

Vaticaan: Mens mag eigen geslacht niet kiezen, transgen­ders in strijd met natuur

18:21 De mens moet zijn van God gekregen sekse accepteren en dus is het onjuist en in strijd met de natuur om je als een andere sekse te identificeren. Dat stelt het Vaticaan in een gisteren verschenen document van de Congregatie voor de Katholieke opvoeding, de organisatie die verantwoordelijk is voor het katholieke onderwijs wereldwijd.