Man met mes valt kinderen aan op Franse speelplaats, twee kinderen en man in levensgevaar

met videoEen man heeft op een kinderspeelplaats in een park in het centrum van de Franse stad Annecy jonge kinderen met een mes aangevallen. Volgens de krant Le Dauphiné Libéré zijn minstens vijf slachtoffers gewond geraakt, van wie twee kinderen en een man in levensgevaar verkeren. De dader is door agenten verwond en overmeesterd.

Franse media melden dat de gewonde kinderen rond de drie jaar oud zijn en dat tientallen kinderen in het park in diepe shock zijn geraakt. Eén kind is naar een ziekenhuis in het 30 kilometer noordelijker gelegen Genève gevlogen.

In het park aan het Meer van Annecy waren meerdere klassen met schoolkinderen aanwezig. Volgens getuigen zou de man rond 09.45 uur de kinderen hebben aangevallen. Hulpverleners en politiemensen zijn ter plaatse om de kinderen te behandelen en het gebied veilig te stellen. De politie was binnen vier minuten nadat alarm geslagen ter plaatse. Volgens de politie is de situatie nu weer veilig.

De dader is volgens Franse media een Syriër die in Zweden de vluchtelingenstatus heeft verworven. Hij was al sinds 2013 in Zweden. Hij heeft desondanks in november ook in Frankrijk asiel aangevraagd, aldus de media, maar dat is afgewezen. Hij zou bij de Franse politie niet bekend zijn en is legaal naar Frankrijk gereisd.

Volgens getuigen in het park zou de man Engels hebben gesproken en een verwarde indruk hebben gemaakt. Hij zou vaker in het park zijn gezien, waar hij soms dagenlang op een bankje zou hebben gezeten, berichtte de krant Le Dauphiné Libéré.

President Emmanuel Macron noemt het incident op Twitter een ‘aanval van absolute lafheid’. ,,Kinderen en een volwassene bevinden zich tussen leven en dood. De natie is in shock. Onze gedachten zijn bij hen, hun families en de betrokken hulpdiensten.”

,,Dankzij het zeer snelle optreden van de politie kon de persoon worden aangehouden", laat de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin weten. Hij bedankte de politie voor het snelle ingrijpen in de zaak. Premier Elisabeth Borne gaat naar de stad toe. In het Franse parlement werd donderdagochtend al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de mesaanval.

,,We zagen iemand spelende, kleine kinderen aanvallen, dat was duidelijk zijn doelwit”, zegt een getuige tegen de eerdergenoemde krant. ,,Nadat mensen hem probeerden bang te maken, liep hij weg en kwam de politie ertussen. Hij sprak Engels. In het begin dachten we allemaal dat het in scène was gezet, maar door het geschreeuw van mensen beseften we dat het echt was, de man was in de war.”

