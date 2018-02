Man gooit granaat naar VS-ambassade in Montenegro en blaast zichzelf op

Update Omstreden plan Trump: Leraren bewapenen om schietpartijen te voorkomen

7:28 President Donald Trump heeft gezegd dat hij bereid is het wapengeweld op Amerikaanse scholen aan te pakken. Om dat te beteugelen beloofde hij dat zijn regering de nadruk gaat leggen op controle van iemands verleden en geestelijke gezondheid. Ook denkt hij erover na om leraren te bewapenen. Dat is volgens hem ook een manier om schietincidenten, zoals op een school in Florida afgelopen week, mogelijk te voorkomen.