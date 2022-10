Man dringt huis Amerikaanse politica Pelosi binnen en verwondt echtgenoot: ‘Waar is Nancy?’

Een aanvaller is vrijdag de woning van voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in San Francisco binnengedrongen en heeft haar man Paul (82) met geweld aangevallen. Nancy Pelosi zelf was op dat moment niet in San Francisco. Haar man is naar een ziekenhuis gebracht, en ‘zal naar verwachting volledig herstellen’, laat Pelosi’s woordvoerder weten.

De verdachte is opgepakt en vastgezet. Het motief achter de aanval wordt onderzocht, aldus de verklaring. Volgens de Amerikaanse politie gaat het om een 42-jarige man, David DePape. Dat werd zojuist gemeld op een korte persconferentie in San Francisco.

De man zou op zoek geweest zijn naar de politica. ,,Where is Nancy?", zou hij hebben geroepen nadat hij het huis binnenviel. Op het moment dat de politie het huis binnenkwam zou de man bezig zijn geweest om Paul Pelosi met een hamer te bewerken. Die hamer zou hij kort daarvoor bij een worsteling hebben ontfutseld aan zijn slachtoffer. De politie stopte de aanval onmiddellijk na binnnenkomst.

President Joe Biden laat weten alle geweld te veroordelen en te bidden voor Paul Pelosi en zijn familie. Hij heeft zijn partijgenoot Nancy Pelosi telefonisch steun betuigd ‘na deze afschuwelijke aanval’, laat het Witte Huis weten. Hij voegt eraan toe erg blij te zijn dat een volledig herstel wordt verwacht.

‘Geschokt en in de war’

Nancy en Paul Pelosi zijn de schoonouders van de Nederlandse Amerika-correspondent Michiel Vos. Die zegt bij RTL Boulevard dat de familie “geschokt en in de war” is na de aanval. ,,Met ons is het goed, dat wil zeggen dat we geschokt zijn en in de war daarover”, vertelde Vos vanuit de Verenigde Staten. ,,Dit is vreemd en ook weer niet vreemd als je kijkt naar het geweld in dit land. Dus we moeten even afwachten.”

In detail wilde Vos niet treden. ,,Ik laat mijn schoonmoeder graag in de lead over uitlatingen naar buiten over wat er wel en niet is gebeurd en over het motief. Maar, dit is natuurlijk niet een goed verhaal. Voor ons niet en voor iedereen niet.”

Volledig scherm Michiel Vos. © ANP

Nachtelijke aanval

De omstandigheden rond het incident zijn onduidelijk. Zo is onduidelijk hoe de dader is binnengekomen. Bij het onderzoek naar de nachtelijke aanval krijgen de FBI en de politie van San Francisco assistentie van de Capitool-politie. Die laatste laat weten dat er meer informatie wordt verstrekt als die kan worden vrijgegeven.

De aanval komt een kleine twee weken voor de tussentijdse verkiezingen, waarin de Republikeinen hopen de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi’s Democraten hebben nu een minieme meerderheid in de Senaat.

Volledig scherm Paul en Nancy Pelosi. © AFP

Rijden onder invloed

Paul Pelosi is eigenaar van een in San Francisco gevestigd vastgoed- en durfkapitaalbedrijf. Hij werd veroordeeld tot vijf dagen celstraf voor een misdrijf wegens rijden onder invloed van alcohol nadat hij in mei betrokken was geraakt bij een auto-ongeluk.