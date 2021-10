Man die vastzit wegens aanranding stiefdochters beraamt vanuit cel huurmoord op ex-vrouw

Vanuit zijn cel, waar hij in afwachting was van een rechtszaak wegens seksueel misbruik van zijn twee jonge stiefdochters, heeft een man uit Louisiana geprobeerd een huurmoordenaar in te schakelen. Het doelwit was zijn ex-vrouw, de moeder van de twee kinderen. Dat schrijven diverse Amerikaanse media.

De 48-jarige Steven Marcus Kelley zat in december 2019 in de Ouachita Parish-gevangenis op beschuldiging van seksueel geweld tegen zijn twee stiefdochters van 8 en 12 jaar oud, toen hij via een brief vanuit zijn cel een huurmoordenaar zou hebben benaderd, aldus de federale autoriteiten in een persbericht. Zijn advocaat wilde niet reageren op het bericht. ,,Omdat de zaak nog in behandeling is, hebben we op dit moment geen commentaar’', zei advocaat Devin Jones in een e-mail tegen AP.

Volgens de aanklacht is op bewakingscamera’s te zien hoe Kelley een brief schrijft aan een huurmoordenaar die hem door een medegevangene was aanbevolen. Hij zou hem $ 10.000 hebben aangeboden om zijn ex-vrouw dood te schieten, aldus de openbare aanklagers. De aanval moest worden uitgevoerd met “2 in de borst, 2 in het hoofd en MOET eruitzien als een overval”, zo wordt uit de betreffende brief geciteerd.

In detail beschreef Kelley vervolgens de vrouw, haar voertuig, waar ze werkte en wanneer ze waarschijnlijk aan het werk zou gaan, aldus de aanklagers. Kelley gebruikte de naam van een andere gevangene voor het retouradres.

De persoon die de brief ontving besloot echter af te zien van de opdracht en de brief in plaats daarvan naar het politiebureau te brengen, waarna Kelley dus opnieuw in zijn cel werd aangeklaagd.