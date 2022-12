Man die Koerden doodschoot in Parijs had ‘racistisch motief', viel vorig jaar al migranten aan met zwaard

De man werd aangehouden met een aktetas met daarin ‘twee of drie gevulde magazijnen en een doos met minstens 25 patronen’, aldus de bron. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin had eerder al gezegd dat de dader ‘duidelijk buitenlanders wilde aanvallen’ en president Emmanuel Macron meldde vrijdag dat de Koerdische gemeenschap het doelwit was van de gruwelijke aanval.

Burgemeester Anne Hidalgo gebruikte soortgelijke woorden en liet via Twitter weten dat de man een extreemrechtse activist is. De autoriteiten gaan ervan uit dat hij alleen handelde. De Franse aanklager verklaarde dat de man vorig jaar een migrantenkamp heeft aangevallen met een zwaard. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad.

Centrum van Parijs

De schietpartij was op de Rue d’Enghien, in het centrum van Parijs. Volgens omstanders werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. De schutter werd aangehouden in de kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten.