Man die inreed op carnavalsoptocht in Aalst vrijgelaten

De man die gisteravond probeerde in te rijden op de carnavalstoet in het Vlaamse Aalst is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, begrijpt er niets van. ,,Absolute waanzin en volstrekt onaanvaardbaar”, stelt hij.

Gisteravond iets voor 19.00 uur reed een auto zonder nummerplaten in een zone waar de carnavalsoptocht van Aalst voorbij trok. Toen de wagen zich in de feestzone begaf, ontstond kort daarna een gevecht tussen de bestuurder van de auto en omstanders. Volgens getuigen zwaaide de man daarbij met een honkbalknuppel, waarna hij onder hevig protest door de politie werd gearresteerd. Aan de politie heeft hij verklaard dat hij ‘Aalst een lesje wou leren’. Niemand raakte gewond bij het incident.



De 50-jarige man uit Aalst, die psychiatrische problemen heeft, is een bekende van politie en justitie. Omdat hij eerst moest ontnuchteren kon hij pas vanmiddag door de onderzoeksrechter worden verhoord. Na zijn verhoor werd de man onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Zo heeft de man onder meer huisarrest gekregen.

In het gezicht uitlachen

Burgemeester Christoph D’Haese van Aalst begrijpt niets van de beslissing van de onderzoeksrechter. ,,Absolute waanzin en volstrekt onaanvaardbaar. In dit land mogen agenten gevaarlijke individuen oppakken, terwijl justitie diezelfde verdachten enkele uren later alweer op vrije voeten stelt”, zegt hij op Facebook. ,,Dit is de bevolking, Aalst en de agenten die onze veiligheid garanderen, in het gezicht uitlachen. Niet de eerste keer en ik vrees dat het ook niet de laatste keer zal zijn.”



,,Ik heb de goede gewoonte om met Aalst Carnaval niet aan politiek te doen”, vervolgt de burgemeester, ,,maar hier kan ik niet tegen. Moeten er eerst ongelukken gebeuren? Hoe lang nog, minister Geens, worden dergelijke praktijken getolereerd?", vraagt hij zich af. ,,Justitie is failliet en het is volgens mij hoog tijd dat een capabele curator wordt aangesteld. Toch werken we verder aan een veilige Aalsterse Carnaval. Niemand zal ons die afpakken!”

Bewaking