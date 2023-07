Man die door wonder twee maanden op zee overleefde laat hond achter voor reddingsteam

Tim Shaddock (51) werd afgelopen weekend gered door een Mexicaanse tonijnboot samen met zijn hond Bella, die hij in Mexico had ontmoet voordat hij aan zijn tocht begon. Hij vertrok in april van het Mexicaanse La Paz naar Frans Polynesië, maar een storm zorgde er al snel voor dat de zeilboot geen elektriciteit meer had en dus ook geen communicatie mogelijk was.

Nu Shaddock weer bijna huiswaarts keert, besloot hij Bella achter te laten bij Genaro Rosales, een van de bemanningsleden van de vissersboot die hen redde. Het nieuwe baasje beloofde aan Shaddock dat hij goed voor Bella gaat zorgen. ,,Ze is geweldig, die hond is speciaal, ik ben een beetje bevooroordeeld”, zei Shaddock. ,,Bella leek me gevonden te hebben in het midden van Mexico, ze is Mexicaans en ze wilde me niet laten gaan. Ik heb misschien wel drie keer geprobeerd om een thuis voor haar te vinden. Ze bleef me maar volgen. Ze is een prachtig dier en ik ben gewoon dankbaar dat ze nog leeft. Ze is veel moediger dan ik ben, dat is zeker.”