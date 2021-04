Man (81) die alleen op eiland woont, moet na ruim 30 jaar vertrekken: 'Ik ben erg verdrietig’

Een bejaarde Italiaan die al decennia helemaal alleen op het verlaten eiland Budelli woont, moet zijn droomverblijf op last van de autoriteiten verlaten. Daarmee komt er na ruim dertig jaar (!) een einde aan de alleenheerschappij van de 81-jarige Mauro Morandi, die in 1989 zijn huis op het vasteland verruilde voor het paradijselijke eiland, net voor de kust van Sardinië.

Morandi, met ruim 66.000 trouwe volgers een geliefde natuurfotograaf op Instagram, is door het nieuws in zak en as. Op het eiland Budelli, dat wereldwijd bekend staat om het karakteristieke roze strand, zou hij eigenlijk zijn laatste adem uitblazen. Maar volgens de autoriteiten heeft de gepensioneerde leraar een belangrijke regel overtreden door zonder de vereiste papieren enkele wijzigingen aan zijn verblijf aan te brengen.

Een petitie waarin de plaatselijke autoriteiten werd opgeroepen om hem te laten blijven, is meer dan 70.000 keer ondertekend. Het haalde niets uit: de ‘Robinson Crusoë van Italië’ moet vertrekken van het verlaten eiland voor de kust van Sardinië. ,,Ik heb het opgegeven”, zegt hij in Italiaanse media. ,,Ze zeggen dat ze mijn huis moeten opknappen. Ik moet nu echt gaan. Ik ben erg verdrietig dat ik na 32 jaar gedwongen moet vertrekken.”

Eilandbewaker

Zijn roemruchte bestaan op het eiland staat al enkele jaren onder druk, sinds het bedrijf dat eigenaar was van Budelli failliet ging. Een poging om het in 2013 te verkopen aan een Nieuw-Zeelandse zakenman mislukte. Drie jaar later bepaalde een rechter dat Budelli weer publiek eigendom moest worden. In 2017 doken opnieuw geruchten op dat het avontuur voor Morandi voorbij zou zijn. 17.000 mensen uit de hele wereld ondertekenden toen een petitie om hem op de post te houden als ‘conciërge’ van het eiland. Met succes, hij mocht blijven.

Met zijn indrukwekkende levensverhaal ontpopte Morandi zich tot een ware ster op sociale media. De goedlachse Italiaan strandde in 1989 op het eiland nadat hij tijdens zijn zeiltocht naar de Zuidelijke Stille Oceaan in de problemen kwam. Al na een paar nachten besloot hij om er nooit meer weg te gaan. Morandi verkocht zijn boot en nam na goedkeuring van de plaatselijke autoriteiten de fakkel over als eilandbewaker. Eten kreeg hij per boot geleverd, en met een zelfontwikkeld zonne-energiesysteem wekte hij elektriciteit op.

Betoverende foto's

Om de eenzaamheid te bestrijden, besloot Morandi zijn avonturen te delen met zijn fans op sociale media. ,,Ik was eerst egoïstisch en wilde al die schoonheid alleen voor mij’', vertelde hij in een eerder interview. Maar daar kwam verandering in nadat een excursiebezoeker hem een smartphone gaf. Al snel vergaarde de Italiaan vele duizenden volgers met betoverende foto’s van het idyllische landschap en het zonovergoten strand.

Spijt van zijn beslissing om het ‘normale leven’ de rug toe te keren, had hij geen moment. ,,Ik wilde niet langer leven in een maatschappij waarin geen rekening wordt gehouden met ieder individu en waar alles rond macht en geld draait’', vertelde hij enkele jaren geleden tegen CNN. ,,Ik zal hier nooit weggaan en hoop dat ik hier zal sterven. Mijn wens is om hier gecremeerd te worden en dat de wind mijn as zal meevoeren.’'

Fans teleurgesteld

Aan die langgekoesterde wens is nu dus een einde gekomen. Volgens The Guardian verhuist de Italiaan naar een klein appartement op het nabijgelegen La Maddalena, het grootste eiland van de archipel. ,,Ik hoop dat iemand Budelli net zo goed zal beschermen als ik heb gedaan”, aldus de Italiaan. Onder zijn trouwe achterban heerst grote teleurstelling. ‘Hier zijn geen woorden voor. De vernietiging van het paradijs zal beginnen’, schrijft een fan. Iemand anders raadt Morandi aan het besluit aan te vechten. ‘Ik kan Budelli niet voorstellen zonder Mauro’s bescherming. Je moet je verzetten!’

