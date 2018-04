Man (78) gearresteerd voor doodsteken inbreker: 'Hij verdient een medaille'

Er is in Groot-Brittannië veel ophef ontstaan over een 78-jarige man die in de gevangenis terechtkwam nadat hij thuis twee inbrekers te lijf ging en een daarvan heeft neergestoken. Velen vinden zijn voorarrest onterecht en laten van zich horen met de hashtag #freeRichardOsbornBrooks.

,,Hij verdedigde zichzelf en zijn vrouw. Die man is een held. Hij verdient een medaille'', klinkt het onder meer op sociale media. De publieke opinie is verdeeld over de zaak Richard Osborn-Brooks. De man wordt aan de ene kant gezien als held, die zijn vrouw en zichzelf beschermde en aan de andere kant geportretteerd als moordenaar.

Gisterochtend vroeg werd Richard Osborn-Brooks in zijn huis ten zuidoosten van Londen gewekt door vreemde geluiden. Toen hij ging kijken waar het geluid vandaan kwam, stond hij plots oog in oog met twee inbrekers. Een van hen was gewapend met een schroevendraaier.

Confrontatie

Wat er daarna exact gebeurde is nog onduidelijk, maar de eigenaar zou de keuken in gedwongen zijn door de inbrekers en daar kwam het volgens de politie tot een confrontatie. De gepensioneerde man zou een van de inbrekers een steekwond hebben toegebracht, waarop de twee ervandoor gingen. Op weg naar de vluchtwagen zakte de gewonde inbreker plots in elkaar.

Buurtbewoner Gordon Williams (44) zag de man op de grond liggen met een steekwond in de borst. De andere inbreker probeerde hem tevergeefs in een witte bestelwagen te krijgen, maar ging er uiteindelijk alleen vandoor nog voor de hulpdiensten arriveerden. ,,Ik was net naar bed gegaan toen ik buiten gekreun en gejammer hoorde'', vertelt Williams. ,,Ik dacht eerst dat de man dronken was toen ik uit het raam keek, maar plots stopte een witte auto naast hem en een andere man zei: ‘komaan, stap in de auto’. Hij probeerde hem erin te slepen, maar het lukte niet. Toen hij zag dat ik door het raam aan het kijken was, ging hij er alleen vandoor.''

Eigenlijk al dood

De bewoner rende meteen naar buiten en was als eerste bij de gewonde inbreker. ,,Hij bloedde hevig uit zijn borst'', gaat hij verder. ,,Ik probeerde hem gerust te stellen. De wonde leek toegebracht met een mes, want het was zeker 2,5 centimeter lang. Ik denk dat hij eigenlijk al dood was.''

Een andere man die was toegesneld, belde de politie. Ook Osboorn-Brooks had intussen de politie gebeld om melding van de inbraak te maken. De hulpdiensten waren al snel ter plaatse. Volgens Williams hebben ze nog twintig minuten geprobeerd de gewonde inbreker te reanimeren, maar tevergeefs. De dief overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volledig scherm Richard Osborn-Brooks is een liefhebber van kleiduifschieten. © RV

Richard Osborn-Brooks werd meteen opgepakt op verdenking van het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel, maar die kwalificatie werd veranderd in moord toen de inbreker stierf. Osborn-Brooks raakte zelf lichtgewond. Intussen is hij weer vrij op borg.

Held!

Buurtbewoners omschrijven Osborn-Brooks als een lieve oude man, die voor zijn vrouw zorgde. ,,Hij is een vriendelijke man, leuk om mee te praten'', Nick Myatt. Hetzelfde verhaal bij Adam Lake: ,,Hij verdient het niet om te worden gestraft omdat hij zichzelf verdedigde. Iedereen zou hem moeten steunen.''

Op sociale media klinken dezelfde geluiden. ,,Ik zou net hetzelfde gedaan hebben. Hij zou beloond moeten worden in plaats van vervolgd'', schrijft iemand. ,,Hij is een held. 78 jaar en je eigendom verdedigen tegen iemand die nog niet half zijn leeftijd is. Twee mensen braken binnen in zijn huis. Je met kracht verdedigen is het enige wat je op die leeftijd kan doen. Het is een schande dat deze man in hechtenis zit.'' Nog een andere Tweet zegt: ,,Hij zou vrijgelaten moeten worden met verontschuldigingen van de politie. Hij verdient een medaille.''

Niet iedereen is het daar mee eens. ,,Het is een moord, het moet onderzocht worden. Ik zie het probleem niet in een onderzoek'', klinkt het. En ook: ,,Of je nu wel of niet achter deze #freeRichardOsbornBrooks-campagne staat, is ieders eigen keuze. De verdenking is dat hij iemand gedood heeft. En daarom is hij gearresteerd op verdenking van moord. Dat het een inbreker was en dat hij 78 is, doet compleet niet ter zake.''