Man (54) laat dubbelganger door cobra doden voor levensverzekering van 4,3 miljoen euro

update Zeven doden na staats­greep Soedan, regering ontbonden en noodtoe­stand uitgeroe­pen

2:10 Het hoofd van de overgangsregering in Soedan, legerleider Abdel Fattah al-Burhan, heeft met zijn strijdkrachten de macht gegrepen in het Afrikaanse land. Hij heeft de regering ontbonden en de noodtoestand uitgeroepen. De generaal beloofde in een toespraak internationale akkoorden na te leven en sprak over vrije verkiezingen in 2023. Volgens hem was de overgangsregering verstrikt geraakt in interne twisten en vormt hij nu “een capabele regering”. De militairen blijven volgens hem werken aan een overgang naar een democratie.