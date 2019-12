Man (51) opgepakt na dodelijk ‘horrorongeluk’ Engelse scholieren: ‘Iedereen is in shock’

UpdateDe politie in Londen heeft een 51-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht maandagmiddag meerdere scholieren te hebben aangereden. Een 12-jarige jongen kwam daarbij om het leven. Britse media maken melding van een ‘horrorongeluk’. ,,Het was vreselijk om te zien. Iedereen is in shock’’, aldus een van de ooggetuigen.

De scholieren bevonden zich op het trottoir bij hun middelbare school Debden Park, in het Engelse Loughton, toen ze werden aangereden door een auto die op het trottoir was beland. De bestuurder ging er na het ongeluk plankgas vandoor. Twee jongens van 15, een van 13, een meisje van 16 en een 53-jarige vrouw raakten gewond. Zij liepen niet-levensbedreigende verwondingen op.

De politie startte direct een moordonderzoek. Op Twitter werden mensen opgeroepen om uit te kijken naar een zilverkleurige Ford Ka, die vermoedelijk schade had opgelopen. Al snel leidde het onderzoek in de richting van de 51-jarige Terry Glover, zo schrijft The Independent, die dezelfde dag nog kon worden opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van moord, zes pogingen tot moord, gevaarlijk rijgedrag met de dood tot gevolg, doorrijden na een ongeval en rijden zonder verzekering.

‘Vreselijk om te zien’

Volgens de vader van een van de slachtoffers werden de scholieren van achteren aangereden. ,,Mijn dochter maakt het goed, maar haar vriend belandde op de motorkap en kwam daarna op de weg terecht. Daarna werd een andere jongen nog heel hard geraakt. De auto reed vervolgens weg, waarna de politie snel arriveerde. Het was vreselijk om te zien. Iedereen is in shock.”



Een andere getuige waarmee dagblad The Sun sprak, reageert eveneens verslagen. ,,Ik kan het niet geloven, kinderen om mij heen zijn in shock. Er zitten vier scholen in de buurt van die weg, iedereen hier kent elkaar. Het was hartverscheurend om te zien.”

Helen Gascoyne, directeur van Debden Park, zei in een verklaring: ,,Als school en als gemeenschap zijn we diep verslagen door het ongeluk vanmiddag. Met grote droefheid moeten we mededelen dat een 12-jarige student van onze school daarbij helaas is overleden. Onze gedachten zijn bij het gezin en alle getroffenen. Als school blijven we samenwerken met de politie om het lopende onderzoek te ondersteunen.’’

School dinsdag geopend