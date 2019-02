Man (25) bedelt online en verdient 5 keer meer dan toen hij nog werkte

Een zondag in september vorig jaar. Jovan Hill doet een oproep op de livestreamingapp Periscope, waar meer dan 7.000 mensen zijn boodschap bekijken. Hij woont op dat moment nog in een flat in Brooklyn, New York. Hij heeft 7.000 dollar (6.200 euro) nodig. En snel.

Blowen

7 minuten lang vertelt hij - terwijl hij aan het blowen is - over zijn plannen om naar Los Angeles te verhuizen, geeft hij commentaar op de reacties van kijkers en vraagt hij herhaaldelijk om geld. “Ik ben heel arm vandaag”, klinkt het onder meer. Binnen enkele minuten beginnen de donaties binnen te stromen via de online betaalsystemen Venmo en PayPal.





Het is geen ongewoon verschijnsel in het leven van Hill, die zijn 200.000 volgers op Periscope, Patreon, YouTube, Twitter en Instagram via livestreams, foto’s en berichten een rauwe en ook sarcastische blik geeft op zijn bestaan en pogingen om er betekenis aan te geven. (lees hieronder verder)

you know imma star, space... imma need space 10.1k Likes, 134 Comments - jovan (@jovanmhill) on Instagram: "you know imma star, space... imma need space"

En het legt hem geen windeieren. Hij zou er tot 5.700 euro per maand mee verdienen, vijf keer zo veel als hij verdiende toen hij nog in de kiosk van een bioscoop werkte. Iets wat hem zelf ook verbaast. “Mijn vrienden vertellen me dat ze het niet snappen waarom sommige mensen geld sturen naar een vreemde. En ik kan hen daarin volgen”, zei hij vorig jaar in een interview met de New York Times. “Maar het is een community. Een community die rond mij is opgebouwd.”

Ook in de Daily Mirror lichtte hij daarover een tip van de sluier op. “Ik geef mijn volgers een service”, zegt hij daar. “Daarom geven ze me geld. Het is een beetje zoals bij de Kardashians. Ik zit in de zetel, ik klaag en ik gooi er af en toe een grapje tussen. En de mensen betalen.” (lees hieronder verder)

Hill werd door een alleenstaande moeder grootgebracht, in een gezin met 12 kinderen. Nadat hij eerst anoniem van zich liet horen op online berichtenfora en in interactieve games, ging hij op de socialenetwerksite Tumblr. Daar vertelde hij over zijn leven als scholier en hoe het was om als homo op te groeien in een religieuze familie (thuis waren ze bij de Getuigen van Jehova).

In 2016 bleek voor het eerst de vrijgevigheid van zijn volgers, toen de elektriciteit bij zijn oma – met wie hij een hele goede band heeft – werd afgesloten omdat de rekeningen niet betaald waren. Hij vroeg online om hulp en haalde maar liefst 3.000 dollar (2.600 euro) op. “Dat was de eerste keer dat ik besefte dat mijn volgers inzitten met hoe het met me gaat”, zei hij daarover.

Diploma

Pas vorig jaar ging hij fulltime de bedeltoer op, nadat hij met zijn studies stopte vlak voor hij zijn diploma zou halen aan de Texas State University. Hij had toen een “manische” periode na een relatiebreuk. Daarop trok hij naar New York met amper 20 euro in zijn zak.

Daar ging hij samenwonen met een andere livestreamer/influencer en aangezien geen van beiden een inkomen had, begonnen ze hun volgers om geld te vragen. Met resultaat, want al gauw konden ze zelfs naar een chiquer appartement verhuizen. (lees hieronder verder)

Een job in een kiosk van een bioscoop liet hij na een paar weken al schieten. “Ik verdiende er minder dan als ik vijf keer per dag live ging vanuit mijn appartement. Waarom zou ik dan gaan werken?”

Intussen is zijn thuisbasis Los Angeles en ook daar laat hij zijn volgers meegenieten van wat hij allemaal meemaakt. In een nooit ophoudende stroom van streams en tweets.

De negatieve commentaar die hij krijgt over de manier waarop hij zijn geld verdient, legt hij naast zich neer. “Ik krijg die elke dag, de hele dag door”, zegt hij. “Ach, op het einde van de dag heb ik geld op mijn rekening en dat is prima voor me. En mijn volgers kan het ook niets schelen.”

Beroemdheden