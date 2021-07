Malta weigert als eerste EU-land toeristen die niet volledig gevaccineerd zijn

Passagiers­vlieg­tuig met 28 inzitten­den neerge­stort in Oost-Rus­land

6 juli Een klein passagiersvliegtuig is in het uiterste oosten van Rusland neergestort in zee, meldt het Russische persbureau RIA. De nooddiensten hebben het toestel inmiddels gelokaliseerd. Aan boord waren in totaal 28 personen, onder wie zes bemanningsleden.