Maleisië doet toch onderzoek naar dood Ivana Smit

Uit zijn onderzoek kwamen drie opmerkelijk bevindingen naar voren die niet zijn te rijmen met de val. Zo had Ivana een wond op haar achterhoofd, die zou zijn ontstaan voordat ze van het balkon viel. Deze verwonding zou haar niet hebben gedood, maar mogelijk wel het bewustzijn hebben ontnomen. Ook had ze blauwe plekken op haar bovenarmen. Daarnaast zou uit foto's die Williams-Thomas heeft gezien blijken dat er nauwelijks bloed werd aangetroffen ondanks de val van twintig hoog. Dat duidt erop dat ze mogelijk al dood was toen ze naar beneden stortte. ,,De politie in Kuala Lumpur moet de zaak Ivana Smit heropenen als een moordonderzoek,'' zei Williams-Thomas eerder. Ook zelfmoord werd door hem zeer onwaarschijnlijk geacht.



Een andere reden waarom ze niet gevallen kan zijn is de hoge concentratie van de amfetamine paramethoxymethamphetamine, die in haar bloed werd gevonden. Deze concentratie was zó hoog dat die in combinatie met andere drugs en alcohol dodelijk kan zijn geweest. Ze moet in ieder geval buiten westen zijn geweest. Volgens haar familie zouden de drugs aan de jonge vrouw zijn toegediend.



In juni van dit jaar loofden de familieleden van Ivana een beloning van 50.000 dollar (bijna 43.000 euro) uit voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van degene die verantwoordelijk is voor de dood van de 18-jarige vrouw