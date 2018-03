Malala na zes jaar terug in geboortedorp

Huilen

,,Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. De eerste keer dat ik hier mensen mocht toespreken kon ik niet stoppen met huilen. Het is zo emotioneel’’, aldus Malala die inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal boegbeeld met haar campagne voor onderwijs aan moslimmeisjes.

Volledig scherm Malala Yousafzai (20) gaat na haar terugkeer in Mingora op de foto met familieleden die apetrots op haar zijn. Malala is de jongste winnaar ooit van de Nobelprijs voor de Vrede. EPA/FARIDULLAH © EPA

Taliban

Het contrast kon gisteren niet groter zijn. In 2012 verliet zij als meisje van 15 halsoverkop en halfdood haar dorp op een brancard, gisteren werd de Nobelprijswinnaar van de Vrede (2014) met alle égards ontvangen. Samen met haar ouders stapte zij aan de rand van Mingora uit een helikopter van het Pakistaanse leger die zorg draagt voor haar veiligheid omdat de Taliban het nog steeds op haar gemunt zouden hebben. De extremisten moeten niets weten van onderwijs aan meisjes. Omdat zij er als tiener al campagne voor voerde en aan de Britse tv-zender kritische bijdragen leverde over het zware leven onder de Taliban, werd ze in 2012 in haar schoolbus overvallen door twee fundamentalisten. Een van hen riep ‘wie is Malala?’ waarop hij haar door het hoofd schoot. Twee andere meisjes raakten ook ernstig gewond. Malala was er ernstig aan toe. De kogel raakte haar hersenen en sloeg vast in haar nek. Na een spoedbehandeling in een hospitaal van het leger werd zij naar Birmingham in Groot-Brittannië gevlogen voor verdere intensieve behandeling waarbij ook haar beschadigde schedel werd hersteld.

Volledig scherm Artsen in het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham brachten Malala Yousufzai er in 2012 na intensieve behandelingen er weer bovenop. (AP Photo/University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust) © AP

Nobelprijs

Na haar herstel maakte zij een zegetocht door de wereld met de Nobelprijs in 2014 als hoogste beloning voor haar moed en inzet. Malala studeert momenteel aan de gerenommeerde Oxford University. De twee andere meisjes die ook zwaar gewond raakten, Shazia Ramzan en Kainat Riaz, gingen ook naar Groot-Brittannië en studeren allebei aan de Edinburgh University in Schotland.

Malala heeft altijd beloofd dat zij na haar studie wil terugkeren naar Pakistan. Dezer dagen neemt zij daar al een voorschot op nadat het Pakistaanse leger had toegezegd te zullen zorg dragen voor haar veiligheid. In 2012 was de Swat-vallei waarin Mingora ligt, stevig in handen van de extremistische Taliban, ‘nu is het een stukje van de hemel’, aldus de Pakistaanse. Zij sprak na haar aankomst in het bijzijn van medewerkers van het Malala Fonds scholieren toe. ,,Met dit bezoek is een droom uitgekomen’’, zei Malala. ,,Er is weer vrede in Swat dankzij de onschatbare opofferingen van mijn broeders en zusters.’’ Opnieuw bedankte zij de legerartsen die haar in 2012 de eerste keer hadden geopereerd. ,,Zij hebben mijn leven gered’’, aldus Malal Yousafzai.

Volledig scherm In de Khushal-school in Mingora die Malala Yousafzai ooit als kind bezocht, gaat het er aan toe zoals zij het graag ziet: niet alleen jongens maar ook meisjes volgen er onderwijs. © REUTERS

Ook gisteren was er kritiek te horen van fundamentalisten op Malala die haar uitmaken voor ‘een agent en promotor van het Westen’. Volgens de activiste steunt een ruime meerderheid van de Pakistani haar strijd voor het recht van meisjes op onderwijs. ,,De dochters van Pakistan hebben daar behoefte aan’’, aldus de Pakistaanse. ,,Het gaat niet om mij. Het gaat om onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.’’ Haar fonds helpt daarbij met schoolboeken en uniformen voor meisjes. Daarvoor heeft het inmiddels ruim vijf miljoen euro uitgegeven. Een van de scholieren in Mingora vroeg haar nog of zij nu college miste, een beetje spijbelde. ,,Nee, zeker niet. We hebben in Oxford even vrij. Daarom kan ik nu hier zijn, in Pakistan. Het is een droom die uitkomt’’, aldus Malala die maandag weer terugkeert naar Groot-Brittannië.