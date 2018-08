Makenzie poseert met alligator voor haar afstuderen: Hij is mijn grootste vriend

De vrouw bouwde tijdens haar stage van een jaar in het krokodillenpark Gator Country in Beaumont (Texas) een bijzondere band met het reptiel op. ,,Het duurde een paar weken voordat hij me aardig begon te vinden”, zegt de vrouw over de onwaarschijnlijke vriendschap. ,,Het is zoals met je hond: hij behandelt jou goed als jij hem goed behandelt”, zegt ze. ,,Hij is een van mijn beste vrienden hier”, legt de vrouw uit. ,,Daarom wilde ik op dit moment met hem op de foto.”