Makelaar verkoopt huis twee keer: komt Vlaams koppel op straat te staan?

Zes jaar geleden was het nog een vervallen huis, maar nu wonen Jan Noé (51) en Natasja Hautequest (49) - net als hun drie huurders - in een fraai gerestaureerde woning in Blankenberge. Alleen is het plots niet meer zeker of het pand wel degelijk aan hen toebehoort. Zes jaar geleden, in 2011, liet een ander koppel z’n oog vallen op het huis met drie verdiepingen. Vraagprijs: 395.000 euro. ,,We hebben een zwaar autistische zoon en wilden er drie studio’s bouwen'', vertellen Marc Pensis (62) en Marie-Therese Govers (59). ,,Eén voor ons, één voor hem en één voor onze andere zoon, die instond voor de mantelzorg. We boden 275.000 euro en tot ons grote geluk werd dat bod aanvaard.”



Het makelaarskantoor stelde een contract op dat werd ondertekend door Marc én de verkopers. ,,Vervolgens werd dat ter aanpassing naar de notaris gestuurd. Maar plots kwam er een hoger bod binnen van 345.000 euro. De verkopers en de makelaar speelden samen een vies spelletje en verscheurden doodleuk ons voorlopige contract. Toen we meldden dat we zelf nog een exemplaar hadden, lachten ze ons zelfs uit'', vertelt Marc. ,,Daarop hebben we een klacht ingediend.''