Maduro: voortvluchtige FARC-leiders welkom in Venezuela

Jesus Santrich en Ivan Marquez, aliassen gebruikt door Seuxis Paucias Hernandez en Luciano Marin, sloten zich in 2016 aan bij de politieke tak van de FARC, nadat de beweging werd ontbonden en er een einde kwam aan tientallen jaren van gewapende strijd in Venezuela. Toch verdwenen ze van de radar, omdat ze bang waren toch gearresteerd te kunnen worden voor drugssmokkel. Marquez’ neef werd vorig jaar meegenomen naar de VS, waar hij meewerkt aan een onderzoek naar drugssmokkel.

Marquez is sinds vorig jaar spoorloos. Santrich verdween eerder deze maand, nadat het Hooggerechtshof had bepaald dat hij moest worden opgepakt. Volgens de Colombiaanse president Ivan Duque zit Santrich waarschijnlijk al in Venezuela.

,,Colombia zei al dat ze in Venezuela zaten, dus ik heb op ze gewacht", aldus Maduro. ,,Marquez en Santrich zijn leiders die staan voor vrede." Colombia beschuldigt buurland Venezuela er al langere tijd van Colombiaanse rebellen onderdak te bieden. Santrich heeft in Colombia een opsporingsbevel op zijn naam staan. Hij wordt beschuldigd van drugssmokkel, en werd hier in 2018 al voor opgepakt in Colombia.