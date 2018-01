'Madsen mishandelde Zweedse journaliste met schroevendraaier en zaag'

Lichaamsdelen

Madsen nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in het circa 17 meter lange vaartuig. Wall was bezig met een verhaal over de excentrieke uitvinder, die graag in een zelfgebouwde raket een ruimtereis wilde maken. De onderzeeër zonk en de autoriteiten vonden Walls lichaamsdelen later terug in het water. Haar lichaam was in stukken gezaagd. De aanklager stelt dat Madsen de onderzeeboot expres liet zinken om zijn daad te verhullen.