Madrid past artikel 155 toe: Catalonië vanaf dit weekend onder curatele

De Spaanse regering zal zaterdag in een bijzondere ministerraad besluiten het Grondwetsartikel 155 toe te passen. Artikel 155 perkt het zelfbestuur van de rebelse regio Catalonië tijdelijk in, of kan het zelfs opschorten. Met die uitzonderlijke maatregel kan Spanje de Catalaanse premier Puigdemont onder curatele stellen en mogelijk zelfs vervroegde verkiezingen uitschrijven, iets waartoe normaal alleen die regiopresident gemachtigd is.

Dat was de reactie vanochtend van de regering van premier Rajoy kort na het verstrijken van het tweede ultimatum aan Puigdemont, waarin duidelijk moest worden gemaakt of hij de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen of niet. Puigdemont deed dat in een brief vanochtend nog steeds niet, maar dréigde opnieuw die afscheiding uit te roepen als Madrid niet de dialoog aangaat en artikel 155 zou toepassen. Nu dat laatste gaat gebeuren, zal Puigdemont zijn parlement wel over onafhankelijkheid laten stemmen.

,,De regering zal al het mogelijke doen om de legaliteit en grondwettelijke orde en de vreedzame samenleving te herstellen en de economische achteruitgang tot stilstand te brengen die de juridische onzekerheid in Catalonië teweeg heeft gebracht,” zegt de Spaanse regering in een communiqué van kort na tien uur vanochtend.

Brief

De Catalaanse regering maakte kort daarvoor de brief openbaar die Puigdemont naar Rajoy had gestuurd. Daarin herhaalt de Catalaanse premier de argumenten van de laatste weken: een meerderheid koos voor onafhankelijkheid in het referendum, maar die is nog niet officieel uitgeroepen, in afwachting van een dialoog met de Spaanse regering. Het duidelijkst was Puigdemont in zijn laatste zin: ,,Als de regering (van Spanje) volhardt in het verhinderen van de dialoog en voortzetten van de repressie, dan zal het parlement van Catalonië, als het dat passend vindt, overgaan tot het stemmen over de formele verklaring van onafhankelijkheid waarover het op 10 oktober niet stemde.”

In dat parlement is er een nipte meerderheid voor die onafhankelijkheidsverklaring (DUI), met de stemmen van de regeringscoalitie Junts x Sí (bestaande uit de partij PDeCat van Puigdemont en de linksrepublikeinen van ERC) en de antikapitalistische gedoogpartij CUP.

Vooral vanuit ERC en CUP is er veel druk op Puigdemont om de DUI zo snel mogelijk van kracht te laten worden, terwijl er binnen zijn eigen partij gematigdere stemmen zijn, vooral bevreesd voor de economische gevolgen van de afscheiding. Tussen die twee opties laveerde Puigdemont ook in zijn brief van vanochtend.