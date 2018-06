Macron tegen Trump: EU zal hard terugslaan

Strijdig met internationaal recht

Ook de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz uitte zware kritiek op de beslissing van Trump. ,,Het Amerikaanse besluit om heffingen in te stellen op de import van staal en aluminium is onwettig en slecht voor de internationale betrekkingen," aldus Scholz, terwijl hij op weg was naar de G7-ontmoeting in het Canadese ski-oord Whistler.

,,Dit eenzijdige besluit is verkeerd en naar mijn mening in strijd met het internationaal recht." Hij voegde er aan toe dat Europa 'streng en wijs' zal reageren op het Amerikaanse besluit. De minister deed ook een handreiking naar de VS en zei dat de EU bereid is om met de VS over tarieven te praten, maar pas nadat Washington permanente vrijstellingen van de staal- en aluminiumtarieven zal verlenen.