Macron introduceert herdenkingsdag voor terrorismedoden

Video Poetin traint met topjudo­ka's en blesseert zijn vinger

19:58 Het was weer eens zo ver, gisteravond in Sotsji. Vers uit een bespreking over de oorlog in Syrië met de Iraanse regeringsleider Rouhani en de Turkse president Erdogan, stapte Vladimir Poetin volledig in judotenue de tatami op voor een showtraining met de nationale ploeg. Kleine tegenvaller: de Russische president blesseerde zijn vinger.