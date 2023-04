Macaber laatste ‘cadeautje’ voor Russische oorlogsvlogger Tatarski bij zijn begrafenis

Weer een Kennedy in de race om het Witte Huis: neef van JFK presidents­kan­di­daat

De Amerikaanse milieu-advocaat en antivaccin-activist Robert F. Kennedy Jr. wil in 2024 meedingen naar de Democratische presidentsnominatie. Woensdag heeft hij bij de Nationale Verkiezingscommissie de daarvoor benodigde documenten ingediend. Dat melden Amerikaanse media. De 69-jarige Kennedy is de zoon van de in 1968 vermoorde presidentskandidaat Robert ‘Bobby’ Kennedy en de neef van de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy.