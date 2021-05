'Maagdenjager' overtrof als een van de grootste seriemoordenaars uit Franse geschiedenis Dutroux

Een paar minuten nadat de toen 13-jarige Marie-Ascension besefte dat ze was ontvoerd, trok ze de stoute schoenen aan. Angstig vroeg ze haar ontvoerder: ‘Bent u lid van de bende-Dutroux?’ Michel Fourniret keek verbaasd op: ‘Dutroux? Ik ben veel erger!’



Fourniret, 79 geworden, werd zaterdag met spoed opgenomen in een Parijs’ ziekenhuis met hartklachten en ernstige ademhalingsstoornissen en overleed daar vandaag. Het ‘monster van de Ardennen’, met ook de bijnaam ‘de maagdenjager’, had de laatste jaren ook last van ernstige mentale degeneratie.



Fourniret overtrof als een van de grootste seriemoordenaars uit de Franse geschiedenis Dutroux getalsmatig ver. Terwijl hij en zijn partner Monique Olivier stonden in 2008 terecht voor zeven moorden. In 2018 voor nog eens twee. In totaal bekende hij er twaalf. Hoeveel slachtoffers hij in zijn misdaadcarrière van meer dan veertig jaar heeft gemaakt, wordt nooit duidelijk.