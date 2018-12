Luxemburg maakt als eerste land ter wereld het openbaar vervoer gratis

BBC-presenta­tor stapt op tijdens live ra­dio-uitzending en wordt later dood teruggevon­den

3:22 BBC-presentator Vicki Archer liep in augustus midden in een radio-uitzending weg. De gescheiden moeder van drie kinderen werd enkele uren later thuis dood teruggevonden. Uit onderzoek is gebleken dat ze zichzelf van het leven beroofde.