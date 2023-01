Lula da Silva officieel president Brazilië, belooft gevluchte Bolsonaro op ‘gemaakte fouten’ af te rekenen

In zijn eerste emotionele toespraken als president ontvouwde Lula da Silva zijn plannen om het land na de vier regeringsjaren van de extreemrechtse Jair Bolsonaro ,,opnieuw op te bouwen”. Ook beloofde hij de regering van zijn vrijdag naar de Verenigde Staten vertrokken voorganger verantwoordelijk te houden voor gemaakte fouten, onder meer in het coronabeleid.

Het is de tweede keer dat Lula da Silva het hoogste ambt bekleed in Brazilië. Eerder was hij al van 2003 tot en met 2010 president. Destijds was hij zeer populair. Meer dan vijftien buitenlandse leiders en circa 300.000 aanhangers waren vandaag in hoofdstad Brasilia aanwezig, waar de president op de ‘Esplanade van de ministeries’ werd ingehuldigd.

De veiligheidsmaatregelen waren enorm, uit vrees voor aanslagen en ongeregeldheden. Lula is net als zijn voorganger niet onomstreden en zijn verkiezingswinst was minimaal. Ruim een week geleden nog werd een man aangehouden die een bomaanslag wilde plegen tijdens de plechtigheid. Eerder vandaag werd voor de inauguratie een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde het terrein van de inhuldiging binnendringen, aldus de politie.

‘Hoop en wederopbouw’

De 77-jarige Lula leidt de Arbeiderspartij (PT) en won in oktober nipt met bijna 51 procent van de stemmen. Tegenstanders van een nieuw mandaat voor de PT-leider vermoeden - zonder daarvoor enig bewijs aan te dragen - fraude. Lula’s politieke tegenpool en voorganger, de extreemrechtse Jair Bolsonaro, heeft zich niet vertoond. Hij is vrijdag naar Orlando in Florida uitgeweken.

,,Onze boodschap aan Brazilië is er een van hoop en wederopbouw”, zei Lula in het Congres in zijn eerste toespraak als president, nadat hij het document had ondertekend – met een pen die hij in 1989 van een aanhanger heeft gekregen – dat hem formeel als staatshoofd installeert.

Volledig scherm De nieuwe Braziliaanse president Lula krijgt de presidentiële sjerp omgehangen door de 33-jarige Aline Sousa. © REUTERS

Buiten vierden zijn tienduizenden in het rood van zijn Arbeiderspartij gestoken aanhangers feest. Ze juichten toen hij aankondigde Bolsonaro’s ,,criminele decreten” die de wapenwetten versoepelden terug te draaien en de vorige regering verantwoordelijk te houden voor de falende aanpak van de coronapandemie, die in Brazilië meer dan 700.000 doden heeft geëist.

Minuut stilte voor Pelé

Vlak voor de inauguratie van de nieuwe president werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de Braziliaanse voetbalheld Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), beter bekend als Pelé. Hij overleed 29 december. Ook de dood zaterdag van de paus emeritus Benedictus XVI werd herdacht. Officieel is zondag de derde dag van nationale rouw voor de dood van Pelé. In diens thuisstaat São Paulo, waar hij komende week wordt begraven, is een rouwperiode van een week afgekondigd.

,,We hebben geen gevoel van revanche tegen hen die erop uit waren de natie te onderwerpen aan hun persoonlijke en ideologische ideeën, maar we gaan ervoor zorgen dat het recht zijn loop krijgt”, zei Lula, zonder daarbij de naam van Bolsonaro te noemen. ,,Zij die fouten gemaakt hebben, zullen zich daarvoor moeten verantwoorden, met het uitgebreide recht op verdediging dat bij het goede rechtsgang hoort.”

Presidentiële sjerp

Volgens traditie zou Lula daarna de groengele – de nationale kleuren van Brazilië – presidentiële sjerp omgehangen krijgen door de vertrekkende president. Na de vlucht van Bolsonaro naar de VS en de weigering van diens vicepresident Hamilton Mourão, was tot het laatste moment onzeker hoe het symbolische moment zou plaatsvinden.

In plaats van Bolsonaro droeg een aantal mensen die verschillende groeperingen in de Braziliaanse samenleving symboliseren de sjerp gezamenlijk de lange entree voor het presidentieel paleis Planalto op. Onder hen waren onder meer een jongetje van 10 jaar oud uit een achterstandswijk in São Paulo die Lula ooit opzocht in de gevangenis.

Andere dragers waren de invloedrijke inheemse leider Raoni Metuktire, een 36-jarige metaalarbeider annex rapper/dj uit de industriële regio van São Paulo, een 28-jarige leraar, een jongen die ondanks een bijna levenslange hersenbeschadiging zich ontwikkelde tot influencers en een kok. De 33-jarige Aline Sousa, die sinds haar veertiende op straat glas, blik en papier ophaalt om te laten recycleren, hing Lula uiteindelijk de sjerp om.

Zichtbaar geëmotioneerd

Vervolgens richtte de president zich in een tweede toespraak rechtstreeks tot zijn aanhang op het plein en het gehele Braziliaanse volk. Hij raakte zichtbaar geëmotioneerd toen hij sprak over de miljoenen Brazilianen die de afgelopen jaren weer in de armoede en onder de hongergrens zijn beland, een van de paradepaardjes uit zijn eerdere regeerperiodes. De president moest zijn speech een aantal keren onderbreken om de tranen uit zijn ogen te vegen en zich te herpakken.

Ook noemde Lula een aantal tekortkomingen in het recente overheidsbeleid op die het volk direct raken. Hij zei dat er geen boeken gedrukt zijn voor de openbare scholen, er te weinig gratis medicijnen zijn voor het daarvoor bestemde overheidsprogramma, er evenmin voldoende vaccins zijn voor diverse inentingsprogramma’s en dat openbare beschermingsdiensten hun werk niet kunnen doen om rampen te voorkomen. ,,Wie hiervoor de prijs betaalt, is opnieuw het Braziliaanse volk”, aldus Lula. Hij kreeg meteen bijval van zijn aanhang, die luidkeels ‘geen amnestie, geen amnestie!’ riep.

Populair

Lula da Silva was tijdens zijn eerste presidentschap enorm populair, maar de PT verloor het vertrouwen van de meeste Brazilianen onder zijn opvolgster Dilma Rousseff, die in 2016 door het parlement werd afgezet. Het land kende talrijke grote corruptieschandalen waarvoor ook Lula da Silva een veroordeling en een paar jaar cel achter de rug heeft. Hij mocht dankzij een vonnis van het Hooggerechtshof in 2021 weer politiek actief worden, nadat de hoogste rechters de veroordeling voor zijn aandeel in het corruptieschandaal ‘Lava Jato’ (Wasstraat), die hem achter de tralies deed belanden, annuleerden en het proces terugverwezen naar lagere rechters in een andere stad.

Veel van de financiële problemen in de grootste economie van Latijns-Amerika vinden hun oorsprong in de jaren van de regering van Roussef, die werd afgezet toen het land zijn ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog beleefde. Lula da Silva staat dankzij zijn eerste ambtsperioden ook bekend als pragmatisch en verenigend leider en velen hopen dat hij daarmee de huidige problemen te lijf kan.

Volledig scherm De nieuwe president van Brazilië Luiz Inácio Lula da Silva in tranen tijdens zijn toespraak voor zijn aanhang bij het presidentiële paleis Planalto, na zijn inhuldiging. Rechts Lula's vrouw Rosangela Silva. © AP

Volledig scherm De nieuwe Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. © AFP

Volledig scherm Aanhangers van de nieuwe de Braziliaanse president Lula Inácio Lula da Silva wachten op zijn inauguratie. © AFP